Izuzetno visok rizik od požara širom Balkana

Izuzetno visok rizik od požara prognoziran je u narednih sedam dana na velikom području Balkana, zapadne i dijela centralne Evrope, pokazuju aktuelne procjene Evropskog informacionog sistema za šumske požare, EFFIS.

Najkritičnije stanje očekuje se u područjima u kojima se istovremeno bilježe visoke temperature, duži period bez obilnijih padavina, suha vegetacija i povremeno jak vjetar. Takvi vremenski uslovi omogućavaju da se i manji požar veoma brzo proširi na šume, nisko rastinje, poljoprivredne površine i naseljena područja.

Prema podacima Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije, od početka godine do 6. augusta požari su u Evropskoj uniji zahvatili gotovo 499.000 hektara. Opožarena površina već je veća od one zabilježene u istom periodu prošle godine, kao i od dvadesetogodišnjeg prosjeka. Područje povećane opasnosti proteže se od zapadne Evrope, preko Alpa, do Balkana.

Visoke temperature, suša i vjetar povećavaju opasnost

Evropski sistem EFFIS prognozu požarne opasnosti izrađuje na osnovu meteoroloških modela, uzimajući u obzir temperaturu zraka, količinu padavina, vlažnost, stanje vegetacije i brzinu vjetra. Prognoze su dostupne za period do deset dana i služe nadležnim službama za pravovremeno raspoređivanje vatrogasnih ekipa i opreme.

Ovogodišnji požari već su prouzrokovali velike probleme u Francuskoj, Španiji, Portugalu i Grčkoj. Hiljade ljudi morale su privremeno napustiti domove i turistička mjesta, dok su vatrogasne intervencije dodatno otežavali snažan vjetar, visoke temperature i nepristupačan teren. Krajem jula evropske službe upozorile su da se opasnost od zapadne Evrope postepeno širi prema Italiji, Grčkoj, centralnoj Evropi i Balkanu.

Iako za Bosnu i Hercegovinu trenutno nisu objavljena meteorološka upozorenja na evropskom servisu Meteoalarm, to ne znači da nema lokalne opasnosti od izbijanja požara, posebno na suhim i zapuštenim površinama.

Većina požara može biti spriječena odgovornim ponašanjem

Izuzetno visok rizik od požara zahtijeva dodatni oprez svih građana. Posebno je važno ne paliti vatru na otvorenom prostoru, ne spaljivati travu, korov i poljoprivredni otpad te ne ostavljati staklene predmete, opuške ili zapaljivi materijal u prirodi.

Vatra se tokom vrućih, suhih i vjetrovitih dana može proširiti u svega nekoliko minuta. Zbog toga svaki dim ili uočeni plamen treba odmah prijaviti vatrogascima, policiji ili nadležnoj službi civilne zaštite, bez pokušaja gašenja većeg požara bez stručne pomoći.

Narednih sedam dana potrebno je obratiti posebnu pažnju na ponašanje u šumama, izletištima, na poljoprivrednim zemljištima i drugim otvorenim površinama. Jedan neugašeni opušak, ostavljena vatra ili nekontrolisano spaljivanje otpada mogu ugroziti prirodu, imovinu i ljudske živote.