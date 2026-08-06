Požar kod Kladnja pod kontrolom, vatrogasci i radnici Šuma TK ostaju na terenu

Požar kod Kladnja na lokalitetu Pauč trenutno je pod kontrolom, potvrđeno je u najnovijem izvještaju Federalne uprave civilne zaštite.

Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Kladanj, požar je uspješno izolovan sa svih strana zahvaljujući kanalu koji je uz pomoć teške mehanizacije prokopalo Javno preduzeće „Šume TK“. Iako je vatra stavljena pod kontrolu, unutar izolovanog područja i dalje tinjaju pojedina stabla i nisko rastinje.

Na terenu je angažovano ukupno 15 radnika Javnog preduzeća „Šume TK“ i pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj, koji rade na potpunom gašenju preostalih žarišta.

Gašenje dodatno otežava umjeren vjetar koji povećava rizik od ponovne aktivacije požara, zbog čega dežurne ekipe ostaju na terenu i nastavljaju pratiti situaciju.

Podsjećamo, požar na lokalitetu Pauč prethodnih dana zahvatio je oko osam hektara šumske površine, a vatrogasci i radnici Šuma TK uz pomoć teške mehanizacije uspjeli su spriječiti njegovo dalje širenje.