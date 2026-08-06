Tuzli i Gradačcu 13,9 miliona KM za vodnu infrastrukturu

Dok se brojne sredine u regiji i svijetu, posebno tokom sušnih i izrazito toplih perioda, suočavaju s nestašicama vode i opterećenjem postojećih sistema, u Tuzlanskom kantonu pokrenuta su nova ulaganja u proširenje i jačanje vodne infrastrukture.

Ugovori potpisani s Tuzlom i Gradačcem trebali bi doprinijeti sigurnijem vodosnabdijevanju, posebno u naseljima koja još nemaju stabilan pristup gradskoj vodi, čime se rješava jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja građana.

„Danas smo potpisali dva ugovora, s Gradom Tuzla u iznosu od sedam miliona i Gradom Gradačac u iznosu od 6,9 miliona maraka. S ranije potpisanim ugovorima za Živinice i Lukavac, ukupna vrijednost ugovora za vodosnabdijevanje sada iznosi 27 miliona maraka.“ kazao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Fedahija Ahmetović.

U Tuzli će sredstva biti usmjerena na dva velika projekta kojima bi gradska voda trebala stići do visinskih zona i naselja koja još nisu priključena na centralni vodovodni sistem.

Planirano je proširenje mreže od Soline prema Svojtini, Tetimi, Doknju, Crnom Blatu, Hidanima i dijelu Brežaka, kao i ugradnja novog cjevovoda od Termoelektrane do Lipnice.

„Ovim sredstvima dovest ćemo gradsku vodu u visinske zone i mjesne zajednice koje je trenutno nemaju. Projektom će biti obuhvaćeno oko deset hiljada stanovnika, a radovi uključuju istočni krak vodovodne mreže i novi cjevovod od Termoelektrane do Lipnice. Zbog obima radova, realizacija će trajati dvije do tri godine.“ navodi Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Gradačcu je odobreno 6,9 miliona maraka za realizaciju 12 projekata. Budući da grad nema jedinstven vodovodni sistem, već više mjesnih vodovoda, sredstva će biti usmjerena na izgradnju novih mreža, povećanje potisnih kapaciteta i proširenje rezervoara.

Poseban značaj dat je smanjenju gubitaka vode, ali i saradnji među lokalnim zajednicama, koja je važna za sigurnije i ravnomjernije vodosnabdijevanje građana.

Mi ovih dana u Gradačcu imamo jednu polemiku vezano za vodosnabdijevanje. Prošle godine donijeli smo odluku da dio grada Srebrenika se viškom vode iz Gradačca snabdijevamo, dakle da dio vode ustupimo i građanima Srebrenika, dijeleći tako zajednički, sudbinu kao što smo to činili kad je nama bilo potrebno u najgorim vremenima rata i kad su oni nama bili na dispoziciji i evo i ovim projektima koje danas potpisujemo mi ćemo omogućiti da se prije svega naš najveći resurs kada se priča o vodosnabdijevanju nisu nova izvodišta, nego uštede na gubitcima vode.” navodi Hajrudin Mehanović, gradonačelnik Gradačca.

Kantonalna vlada program je neformalno nazvala „Bitka za vodu za sve“. Iako lokalni vodovodni sistemi nisu direktna nadležnost kantona, iz Vlade navode da je riječ o egzistencijalnom pitanju za stanovnike koji se, posebno tokom ljetnih mjeseci, suočavaju s nestašicama i prekidima u vodosnabdijevanju.

“Ja želim da naravno iskoristim priliku i poželim što je moguće da ove procedure budu kratke, efikasne, svrsihodne i da implementaciju ovih značajnih sredstava odprilike po 7 miliona konvertibilne maraka imamo što je moguće prije, a krajnji benefit će imati naravno i svi građani kojih svo vrijeme spominjimo, ali, rekao bih, cijelokupan tuzlanski kanton na više načina.” ističe premijer TK Irfan Halilagić.

Nakon potpisivanja ugovora slijede izmjene planova javnih nabavki, izbor izvođača i nabavka potrebnog materijala.

Iako voda do svih naselja neće stići odmah, ulaganja u Tuzli i Gradačcu trebala bi dugoročno proširiti vodovodnu mrežu, povećati kapacitete sistema i smanjiti gubitke vode.