U jami Raspotočje i dalje protestuje 11 rudara

U jami „Raspotočje“ Rudnika mrkog uglja Zenica protest trenutno nastavlja 11 rudara, potvrdio je potpredsjednik Sindikata Elvedin Alić.

Broj rudara smanjen je sa sinoćnjih 18 jer je dio radnika morao biti angažovan na obaveznim poslovima provjetravanja jame i ispumpavanja vode. Uprkos tome, rudari ne odustaju od protesta, nakon što su prethodne dvije noći proveli u jami.

Privremeno rješenje za ovjeru zdravstvenih knjižica zaposlenima u rudnicima Zenica, Kakanj i Breza nije promijenilo njihovu odluku. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona omogućio je dodatnih 30 dana za ovjeru knjižica, ali rudari poručuju da i dalje čekaju neisplaćene plaće.

Alić je kazao da mogućnost liječenja predstavlja dobru vijest, ali da radnici bez plata ne mogu osigurati osnovnu egzistenciju za sebe i svoje porodice.

Prema njegovim riječima, iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije stigao je dopis u kojem se navodi da se intenzivno radi na pronalaženju rješenja, ali bez konkretnih rokova i termina. Takav odgovor dodatno je izazvao nezadovoljstvo među rudarima.

Rudari su, kako navodi, izgubili povjerenje u obećanja nadležnih, ali i u predstavnike Sindikata, jer prethodno najavljeni rokovi za isplatu plaća nisu ispoštovani.

Majska plaća trebala je biti isplaćena do početka jula, a junska do 25. jula, međutim radnici još nisu dobili zarađeni novac. Uskoro dospijeva i rok za isplatu julske plaće, koji ističe 25. augusta.

U Rudniku mrkog uglja Zenica proizvodnja uglja odavno je obustavljena, a posljednjih mjeseci radilo se na izvlačenju opreme iz jame „Raspotočje“. Oprema bi trebala biti prebačena i instalirana u Rudniku Kreka u Tuzli, ali su i ti poslovi prekinuti zbog kašnjenja plaća i protesta radnika.

Od približno 450 preostalih zaposlenih, njih 110 određeno je kao tehnološki višak. Ipak, bez novca za uvezivanje radnog staža i isplatu otpremnina ne mogu zvanično biti proglašeni viškom niti prijavljeni na biro za zapošljavanje.