BiH: Nakon 144 godine rada zatvara se Rudnik mrkog uglja

Nakon 144 godine rada, Rudnik mrkog uglja Zenica ulazi u proces zatvaranja, čime se simbolično zatvara jedno od najvažnijih poglavlja industrijske historije grada. Dio imovine već je predmet prodaje, dok se paralelno pojavila inicijativa da se segment rudarskog kompleksa sačuva i pretvori u muzej rudarstva i industrije.

Rudnik je osnovan 1879. godine kao prvi rudnik mrkog uglja u Bosni i Hercegovini i imao je presudan utjecaj na razvoj Zenice u snažan industrijski centar. Ubrzo nakon njegovog osnivanja uslijedila je izgradnja željezničke pruge i razvoj željezare, što je gradu donijelo hiljade radnih mjesta i dugoročno oblikovalo njegov identitet.

Ideju o očuvanju dijela kompleksa pokrenuo je Afan Abazović, koji smatra da bi upravna zgrada, rudarski toranj i drugi objekti mogli biti pretvoreni u autentičan muzejski prostor sa značajnim turističkim potencijalom. Takav projekt, prema njegovim riječima, bio bi trajni podsjetnik na vrijeme kada je rudarstvo predstavljalo okosnicu ekonomskog razvoja Zenice.

Zatvaranje rudnika najavljeno je još prije dvije godine, uz obrazloženje da je poslovanje postalo neisplativo. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić tada je izjavio da je rudnik, iz tehnoloških i ekonomskih razloga, trebao biti zatvoren ili ući u stečaj i ranije, ističući da je opterećivao poslovanje Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.