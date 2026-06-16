Dom zdravlja Gradačac dobija 1,5 miliona KM za primarnu zdravstvenu zaštitu

Dom zdravlja Gradačac trebao bi dobiti 1,5 miliona KM za jačanje primarne zdravstvene zaštite, nakon što se do kraja sedmice očekuje potpisivanje ugovora između Vlade TK i domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona.

Kako je objavio Smajo Mandžić, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, riječ je o sredstvima koja su rezultat inicijative pokrenute u oktobru 2025. godine, s ciljem da se obezbijedi podrška ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Sredstva za Dom zdravlja Gradačac, prema njegovim riječima, bit će usmjerena za nabavku nove opreme, unapređenje infrastrukture i stvaranje boljih uslova za pružanje zdravstvenih usluga građanima.

Prema dokumentaciji Ministarstva finansija TK, sredstva za realizaciju prijedloga ugovora planirana su Budžetom Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, na potrošačkoj jedinici Ministarstvo zdravstva, u okviru kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima.

U dokumentu je navedeno da su sredstva planirana u ukupnom iznosu od 3,1 milion KM, od čega je 3 miliona KM planirano u okviru transfera, a 100.000 KM iz budžetskih sredstava. Ministarstvo finansija TK dalo je mišljenje da dostavljeni prijedlozi ugovora o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti ne zahtijevaju dodatna finansijska sredstva u Budžetu TK za 2026. godinu.

Osim Doma zdravlja Gradačac, u dokumentaciji se navode i javne zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite iz Banovića, Čelića, Doboj Istoka, Kalesije, Kladnja, Lukavca, Sapne, Srebrenika, Teočaka i Živinica.

Mandžić je istakao da je inicijativa pokrenuta zajedno s kolegicom Vuković, te da su od početka insistirali na tome da se osiguraju budžetska sredstva i stvore zakonski uslovi kako bi proces bio uspješno završen.

Potpisivanjem ugovora trebali bi biti stvoreni uslovi za realizaciju planirane podrške domovima zdravlja, a sredstva bi trebala doprinijeti unapređenju rada zdravstvenih ustanova i dostupnosti kvalitetnijih usluga građanima.