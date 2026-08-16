Lana Pudar sedma u Evropi na 200 metara delfin

RTV SLON
Lana Pudar, najbolja bosanskohercegovačka plivačica, plasirala se u finale Svjetskog prvenstva u Dohi.

Lana Pudar zauzela je sedmo mjesto u finalu discipline 200 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu.

Najbolja bosanskohercegovačka plivačica finalnu utrku završila je s vremenom 2:11.14, čime je takmičenje okončala među osam najboljih plivačica Evrope u svojoj najjačoj disciplini.

Titulu evropske prvakinje osvojila je Britanka Keanna MacInnes s vremenom 2:05.90. Srebrna medalja pripala je Dankinji Heleni Rosendahl Bach, koja je utrku završila za 2:06.14, dok je bronzu osvojila Španjolka Laura Cabanes Garzas s vremenom 2:07.21.

Lana Pudar je plasman u finale izborila sa sedmim vremenom polufinala, kada je 200 metara delfin isplivala za 2:09.65.

Dvadesetogodišnja Mostarka tako je Evropsko prvenstvo završila nastupom u finalu discipline u kojoj je ostvarila jedan od najvećih uspjeha u dosadašnjoj karijeri.

Podsjetimo, Lana Pudar je 2022. godine u Rimu upravo na 200 metara delfin osvojila titulu seniorske prvakinje Evrope.

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