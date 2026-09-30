Zmajevi napredovali na FIFA rang-listi

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za tri pozicije na najnovijoj FIFA rang-listi nakon pobjede nad Rumunijom rezultatom 4:2.

Reprezentacija BiH do pobjede je došla u Bukureštu, gdje je savladala domaću selekciju. Nakon poraza, Rumunija je pala na 54. mjesto, dok se Bosna i Hercegovina sada nalazi na 58. poziciji sa 1.418,65 bodova.

Promjene su zabilježene i na rang-listi ostalih reprezentacija iz Lige nacija. Švedska je napredovala na 35. mjesto, dok je Poljska pala na 37. poziciju.

Naredni susret Zmajevi će igrati 2. oktobra u Zenici protiv Švedske, u okviru trećeg kola Lige nacija