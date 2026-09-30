U UKC-u Tuzla obavljena 219. transplantacija matičnih ćelija kod pacijenta s rijetkim oblikom leukemije

U Klinici za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze JZU UKC Tuzla uspješno je izvedena 219. transplantacija matičnih ćelija hematopoeze. Riječ je o alogenoj transplantaciji kod pacijenta oboljelog od T-prolimfocitne leukemije, rijetkog i agresivnog oblika maligniteta. Donor je bila pacijentova sestra, sa 100-postotnom podudarnošću.

Prema riječima načelnice Klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze i voditeljice Tima za transplantaciju, prim. doc. dr. med. sc. Azre Jahić, T-prolimfocitna leukemija spada u hematološke bolesti sa veoma ograničenim terapijskim mogućnostima, zbog čega je alogena transplantacija predstavljala jedinu potencijalno kurativnu terapijsku opciju.

Jahić je istakla da alogena transplantacija predstavlja složen proces koji počinje mnogo prije samog postupka transplantacije i nastavlja se mjesecima i godinama nakon njega. U Tim za transplantaciju UKC-a Tuzla, pored hematologa i medicinskih sestara i tehničara Klinike, uključeni su i transfuziolozi, klinički imunolozi, genetičari, mikrobiolozi, patolozi, radiolozi, radijacijski onkolozi, specijalisti medicinske biohemije, klinički farmakolozi i magistri farmacije bolničke apoteke.

Direktor JZU UKC Tuzla prof. dr. Šekib Umihanić naglasio je strateški značaj programa transplantacije za zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine. Istakao je da je UKC Tuzla dvije decenije jedini zdravstveni centar u BiH koji kontinuirano i samostalno provodi program alogene transplantacije.

Alogena transplantacija izvedena je 28. septembra 2026. godine, čime je nastavljen kontinuitet programa koji se u UKC-u Tuzla provodi od 2004. godine. Iz ove zdravstvene ustanove navode da program pacijentima sa najtežim i rijetkim hematološkim oboljenjima omogućava liječenje u vlastitoj zemlji, uz angažman multidisciplinarnog tima stručnjaka.