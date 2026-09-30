U četvrtak predstavljanje restaurirane slike „Oslobođenje Tuzle 1943.“

U ateljeu „Ismet Mujezinović“ u Tuzli u četvrtak, 1. oktobra, bit će održana javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici „Oslobođenje Tuzle 1943.“ autora Ismeta Mujezinovića.

Prezentacija počinje u 12 sati, a posjetioci će imati priliku pogledati restaurirano djelo te saznati više o njegovom značaju, kao i o historijskom kontekstu oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu.

Autorice projekta su Ajla Alijagić i Amra Ćebić, dok je glavna restauratorica-konzervatorica Ajla Alijagić, magistrica konzervacije i restauracije. Na projektu su kao asistentice učestvovale Belma Mašić, Lamija Bisić, Amina Abazović i Ilhana Bejtić.

Projekt ima značaj za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i za kulturnu historiju Tuzle. Njegovom realizacijom želi se doprinijeti obilježavanju 2. oktobra, kao i nastavku aktivnosti na očuvanju i promociji imena i djela Ismeta Mujezinovića.

Pokrovitelji projekta su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo kulture i sporta, dok je Grad Tuzla glavni sponzor.

Ulaz na javnu prezentaciju je slobodan.