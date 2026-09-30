UKC Tuzla pred današnji protest najavio prijem pedijatara i rješenje za neuropedijatra

Danas će ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla biti održano mirno okupljanje roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, a koja se liječe u ovoj ustanovi, a protest je najavljen od 11 do 12 sati, između Plave klinike i zgrade menadžmenta, izvan glavne kapije.

Roditelji će ponovo ukazati na probleme s kojima se suočavaju u ostvarivanju zdravstvene zaštite djece, a među njihovim zahtjevima su rješavanje nedostatka ljekara i specijalista, bolja komunikacija sa roditeljima, veća transparentnost i odgovornost u radu klinika, kao i ulaganje u potrebnu medicinsku opremu i lijekove.

Posebno ukazuju na nedostatak neuropedijatara, endokrinologa, hematologa i kardiologa, te traže snažniju saradnju zdravstvenih ustanova sa roditeljima i udruženjima.

Organizatori poručuju da se ne bore samo za svoju djecu, već za svu djecu kojoj je potrebna zdravstvena zaštita, a okupljanje će, prema najavi, biti održano bez obzira na vremenske prilike.

Uoči protesta oglasio se i menadžment UKC-a Tuzla, navodeći da se kontinuirano poduzimaju aktivnosti s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite djece i rješavanja dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih problema.

Iz UKC-a Tuzla podsjećaju da je 15. septembra održan sastanak sa predstavnicima udruženja oboljele djece, na kojem su razmatrane potrebe djece i njihovih roditelja te dogovorene aktivnosti za unapređenje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga.

Najavljeno je i da će biti objavljen oglas za prijem pet pedijatara, dok je procedura internog konkursa za neuropedijatra već okončana.

Iz UKC-a Tuzla navode i da se zdravstvene usluge iz oblasti neurologije za dječiji uzrast već pružaju u ovoj ustanovi, dok se pacijenti, kada određena dijagnostička ili terapijska procedura nije dostupna, mogu uputiti u druge referentne centre u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu.

Ranije je dogovorena i saradnja sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu u oblasti tretmana neuropedijatrijskih pacijenata, kako bi se u prijelaznom periodu osigurala odgovarajuća zdravstvena zaštita djeci kojoj je potrebna specijalistička obrada i liječenje.

Menadžment UKC-a Tuzla poručuje da su svjesni problema sa kojima se djeca i roditelji suočavaju, ali da se dugogodišnji kadrovski i organizacioni problemi mogu rješavati samo kontinuiranim i sistemskim radom.