Roditelji protestovali ispred UKC-a Tuzla, traže više specijalista za djecu

Nedostatak specijalista u UKC Tuzla bio je povod današnjeg mirnog protesta roditelja djece kojoj je potrebna kontinuirana zdravstvena zaštita, održanog ispred Klinike za dječije bolesti.

Roditelji su okupljanjem pod porukom „Naša djeca ne smiju čekati da se sistem popravi!“ željeli ukazati na probleme s nedostatkom specijalizovanog medicinskog kadra, dugim čekanjem na pojedine preglede i kontrolama te potrebu za dugoročnim rješenjima.

Zahtjeve su uputili prema UKC-u Tuzla, Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona i Vladi TK.

Naglasili su da protest nije usmjeren protiv ljekara i drugog medicinskog osoblja, već prema sistemskim problemima za koje smatraju da postojeći kadar ne može sam riješiti.

Nedostatak specijalista u UKC Tuzla među glavnim zahtjevima roditelja

Roditelji traže da Klinika za dječije bolesti raspolaže dovoljnim brojem neuropedijatara, hematologa i drugih specijalista potrebnih djeci koja zahtijevaju kontinuirano liječenje i praćenje.

Od nadležnih očekuju i precizne informacije o tome koliko specijalista trenutno nedostaje, na koji način će taj nedostatak biti nadoknađen i u kojim rokovima.

Posebno su ukazali na problem dugog čekanja na specijalističke preglede i kontrole.

Za djecu s hroničnim, razvojnim i drugim složenim zdravstvenim potrebama, navode roditelji, odgađanje pregleda može značiti i odgađanje dijagnostike, terapije ili nastavka liječenja.

Traže i dugoročan plan koji bi uključivao zapošljavanje potrebnog kadra, dodjeljivanje novih specijalizacija i subspecijalizacija, angažovanje dodatnih stručnjaka i, kada je potrebno, organizovanu saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama.

Roditelji su upozorili i na dodatno opterećenje porodica koje pomoć za djecu moraju tražiti izvan Tuzle kada određeni specijalista nije dostupan u UKC-u.

Smatraju da nedostatak termina u javnom zdravstvenom sistemu ne bi trebao dovoditi porodice u situaciju da rješenje moraju tražiti u privatnim zdravstvenim ustanovama, jer pristup zdravstvenoj zaštiti djeteta ne bi trebao zavisiti od materijalnih mogućnosti porodice.

UKC Tuzla: Trenutno radi jedan neuropedijatar

Nakon protesta oglasio se i Univerzitetski klinički centar Tuzla. Iz UKC-a navode da na Klinici za dječije bolesti trenutno radi jedan neuropedijatar, ali da su potrebe za uslugama iz ove oblasti znatno veće.

UKC Tuzla je, prema njihovim navodima, u dva navrata raspisivao interni oglas za dodjelu subspecijalizacije iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata.

Trenutno je u toku nova procedura internog oglasa za subspecijalizaciju iz neuropedijatrije.

Istovremeno će UKC Tuzla pokušati, u okviru zakonskih mogućnosti, zaključiti ugovor sa neuropedijatrom iz drugog centra koji bi bio angažovan na Klinici za dječije bolesti.

Menadžment UKC-a prema Ministarstvu zdravstva TK uputit će i prijedlog da se usluge neuropedijatrije proglase deficitarnim zdravstvenim uslugama.

U toku nabavka drugog EEG aparata

Iz UKC-a Tuzla navode i da je u toku nabavka drugog EEG aparata. Postojeći aparat, prema njihovim informacijama, tehnički je ispravan i na njemu se svakodnevno obavljaju snimanja.

Dogovoreno je i da se jednom mjesečno održavaju tematski sastanci predstavnika menadžmenta UKC-a Tuzla, Klinike za dječije bolesti i predstavnika udruženja.

Cilj ovih sastanaka bit će praćenje realizacije dogovorenih mjera i rješavanje aktuelnih problema.

Roditelji su poručili da od nadležnih očekuju konkretne rokove i mjere, uz naglasak da njihov cilj nije protest sam po sebi, već stvaranje sistema u kojem će djeca pravovremeno dolaziti do potrebnih pregleda, dijagnostike i liječenja.