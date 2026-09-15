Danas počinje isplata dječijeg dodatka za skoro 97 hiljada djece u FBiH

Danas počinje isplata dječijeg dodatka za august na račune korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, a isplata se odnosi na 96.930 djece.

Nalozi za isplatu uneseni su za sve korisnike koji ostvaruju ovo pravo, a sredstva će od danas biti dostupna na računima.

Mjesečni iznos dječijeg dodatka iznosi 195 KM i namijenjen je djeci koja žive u siromaštvu ili na granici siromaštva, u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom i Strategijom razvoja sistema socijalne i dječije zaštite.

Dječiji dodatak za august za 96.930 djece

Za isplatu dječijeg dodatka svakog mjeseca osigurava se približno 20 miliona KM.

U ovogodišnjem budžetu za ovu namjenu planirano je ukupno 226 miliona KM, dok je ukupan budžet resornog ministarstva 712 miliona KM. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da je cilj u narednom periodu dodatno proširiti obuhvat korisnika.

Kao naredni korak najavljeno je uvođenje univerzalnog dječijeg dodatka, odnosno prava koje bi bilo dostupno svakom djetetu u Federaciji BiH. Studija o uvođenju univerzalnog dječijeg dodatka urađena je u saradnji sa UNICEF-om i trebala bi poslužiti kao osnova za dalje aktivnosti.

Realizacija tog modela zavisit će od stvaranja potrebnih zakonskih i finansijskih uslova.