Delić: Porodica koja se suočava s teškoćama ne smije ostati sama

Porodica koja se suočava s teškoćama ne smije ostati sama, poručio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić na otvaranju Treće međunarodne konferencije u sistemu socijalne zaštite „Rezilijentnost porodice i prevencija kao alat“, koja se od 9. do 11. septembra održava u Sarajevu.

Konferencija je okupila stručnjake iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i Evropske unije, a fokus je stavljen na jačanje otpornosti porodice, prevenciju porodičnih kriza, bolju povezanost institucija i podršku stručnjacima koji rade u sistemu socijalne zaštite.

Delić je istakao da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podržava stručne skupove ovog tipa jer omogućavaju razmjenu iskustava i kreiranje kvalitetnijih odgovora na potrebe djece, roditelja i porodica.

„Porodični problemi ne pripadaju samo jednom resoru i ne može ih riješiti jedna institucija. Zato pomoć mora stići prije nego što teškoća preraste u krizu, a socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje i lokalna zajednica moraju djelovati zajedno“, poručio je Delić.

Naglasio je i da porodici nije dovoljna samo poruka da mora biti snažna, nego joj je potrebna konkretna i pravovremena podrška institucija.

Tokom trodnevne konferencije bit će održana plenarna predavanja, panel-diskusije i stručne radionice posvećene porodičnoj rezilijentnosti, adolescenciji, posredovanju u razvodu, mentalnom zdravlju, superviziji i zaštiti profesionalaca koji svakodnevno pružaju podršku porodicama.

Poruka da porodica koja se suočava s teškoćama ne smije ostati sama tako je stavljena u središte konferencije koja okuplja stručnjake iz različitih oblasti socijalne zaštite.