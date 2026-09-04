Sajam poslova „Gledaj sebi posla“ okupio rekordnih 140 kompanija

Sajam poslova „Gledaj sebi posla“ svečano je otvoren u sarajevskom hotelu Hills, a treće izdanje ove manifestacije okupilo je rekordnih 140 kompanija iz različitih sektora privrede i ponudilo brojne mogućnosti za zapošljavanje, razvoj karijere, edukaciju i direktno povezivanje s poslodavcima.

Najveći broj kompanija i dostupnih radnih mjesta ove godine dolazi iz sektora trgovine, proizvodnje i industrije, finansija i osiguranja, servisnih usluga i tehnologije, turizma, transporta i logistike.

Treće izdanje Sajma pokazuje i rast interesa poslodavaca za ovakav način povezivanja s ljudima koji traže posao, ali istovremeno ponovo otvara pitanje jednog od najvećih problema domaćeg tržišta rada, nedostatka radnika s jedne i velikog broja osoba na evidencijama nezaposlenih s druge strane.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da je riječ o najvećem i, prema broju kompanija koje predstavljaju svoje poslovanje i slobodna radna mjesta, najboljem izdanju Sajma do sada.

Na jednom mjestu, osim poslodavaca, okupljene su i institucije koje imaju važnu ulogu na tržištu rada.

Delić je ukazao na paradoks prema kojem poslodavci sve češće govore o nedostatku radne snage, dok se istovremeno veliki broj građana nalazi na evidencijama nezaposlenih.

„Nadam se da ćemo u narednom razdoblju usvojiti zakone koji će doprinijeti i kvalitetnijem kreiranju mjera i politika zapošljavanja na nivou Federacije BiH“, istakao je Delić.

Promjene u sistemu zapošljavanja

Federalni premijer Nermin Nikšić poručio je da će stvarni rezultat Sajma biti vidljiv ukoliko dovede do konkretnih promjena za ljude koji traže posao, ali i za kompanije kojima nedostaju radnici.

Najavio je promjene u načinu funkcionisanja sistema posredovanja u zapošljavanju, kako bi se jasnije razdvojile osobe koje aktivno traže posao od onih koje se na evidencijama službi za zapošljavanje nalaze zbog ostvarivanja drugih prava.

„Želimo da službe za zapošljavanje više vremena posvete svom osnovnom poslu, a to je povezivanje ljudi koji traže posao s poslodavcima koji traže radnike“, rekao je Nikšić.

Upravo je efikasnije povezivanje nezaposlenih s tržištem rada jedna od tema ovogodišnjeg Sajma. Poseban fokus stavljen je na potrebu izmjena postojećih zakonskih rješenja, posebno Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kao i na razdvajanje aktivnih i neaktivnih tražilaca posla.

Senada Bibić, rukovoditeljica Sektora za aktivnu politiku zapošljavanja, istakla je da Sajam predstavlja dodatnu priliku za direktan kontakt nezaposlenih osoba i poslodavaca.

Prema njenim riječima, Zavod podršku pruža ne samo finansijski nego i kroz koordinaciju sa službama za zapošljavanje, s ciljem uključivanja što većeg broja nezaposlenih i kompanija.

Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić podsjetio je na sredstva koja se kroz javne pozive izdvajaju za zapošljavanje i održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom, navodeći da je Sajam dobra prilika da se zainteresirani upoznaju i s mogućnostima koje Fond nudi.

Fokus i na zapošljavanju žena

Predstavnica UN Women u Bosni i Hercegovini Jo-Anne Bishop istakla je potrebu osiguravanja jednakih prilika ženama za pristup dostojanstvenim poslovima, razvoj vještina i izgradnju karijere.

Navela je da je 59 posto žena u Bosni i Hercegovini nezaposleno, zbog čega bi ovogodišnji Sajam poslova „Gledaj sebi posla“ trebao biti i platforma za promociju inkluzivnog zapošljavanja i veću vidljivost žena na tržištu rada.

Organizatori su nastojali Sajam učiniti dostupnim i građanima izvan Sarajeva. Osiguran je besplatan prijevoz iz različitih krajeva Federacije BiH kako bi i oni koji nemaju mogućnost samostalnog dolaska mogli razgovarati s poslodavcima i predstaviti svoje iskustvo, znanja i vještine.

Sajam poslova „Gledaj sebi posla“ održava se i sutra u hotelu Hills u Sarajevu, a ulaz za posjetioce je besplatan.

Drugog dana pažnja će biti usmjerena na inkluzivno zapošljavanje i jednake mogućnosti, zadržavanje mladih u Bosni i Hercegovini, povezivanje obrazovanja i potreba tržišta rada, razvoj poslovnih i digitalnih vještina, kao i umjetnu inteligenciju i zanimanja budućnosti.

Za posjetioce iz Sarajeva organiziran je i besplatan prijevoz od Vijećnice do hotela Hills.