U Tuzli promovisan roman „Sonja, hronologija jednog nestajanja“

Promocija debitantskog romana „Sonja, hronologija jednog nestajanja“ autorice Aleksandre održana je uz predstavljanje djela koje kroz kriminalističku priču o nestanku žene prerasta u psihološku i društvenu dramu. Roman istražuje razloge zbog kojih čovjek može početi „nestajati“ iz vlastitog života, a čitaoce podstiče na preispitivanje ličnih odluka i odnosa prema sebi i drugima.

Promotori su istakli autentičnost i emotivnu snagu romana, naglašavajući da se u njegovim likovima i pričama mogu prepoznati različita životna iskustva.

„Debitantski roman „Sonja, hronologija jednog nestajanja“ počinje kao kriminalistička priča o potrazi za nestalom Sonjom, koju predvodi glavna inspektorica Vidić. Međutim, radnja se vrlo brzo širi na psihološku i društvenu priču, fokusirajući se na razloge i proces Sonjinog nestajanja, a ne samo na njenu fizičku potragu. Kako ističe autorica, riječ je o procesu koji se ne završava tragično, a upravo naslov romana naglašava da priča govori o „nestajanju“, a ne samo o jednom nestanku“, rekla je Aleksandra Letić, autorica romana „Sonja, hronologija jednog nestajanja“.

„Mislim da nema osobe koja se neće pronaći barem u jednom dijelu. Jednostavno, toliko je stvarno napisano da sam ja našao samog sebe u mnogim situacijama, iako sam ja muškarac, a u romanu su, u stvari, dvije žene centralni likovi. Ali je tako dobro napisano da zaista… Svakome preporučujem, pogotovo damama, jer će se jednostavno pronaći i u toj priči i u tom nestajanju. Neću da kažem šta biva na kraju, ali kompletna radnja jednostavno drži pažnju“, kazao je Vladan Božić, promotor djela koji je prisutnim pročitao dijelove romana.