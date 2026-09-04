Zijo iz Tuzle na Modračkom jezeru ulovio soma teškog 53 kilograma

Som težak 53 kilograma novi je veliki ulov Abdulaha Džinića Zije na Modračkom jezeru, gdje je 3. septembra 2026. godine ribu ulovio „na čamcu na vuču“, kako ovaj način ribolova opisuje sam Zijo.

Riječ je o još jednom kapitalnom primjerku koji je završio na njegovoj udici. Zijo je već poznat po velikim ulovima na Modračkom jezeru, a pažnju javnosti posebno je privukao u augustu 2024. godine, kada je ulovio soma težeg od 90 kilograma i dugog oko 2,2 metra, o čemu smo ranije pisali.

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Novi som od 53 kilograma još jednom potvrđuje da Modračko jezero krije velike primjerke ove vrste, ali i da Zijo očigledno dobro zna gdje i kako ih tražiti.

Som, jedan od najvećih stanovnika naših voda

Som je najveća slatkovodna riba evropskih voda, a odrasli primjerci mogu dostići velike dimenzije i težinu. Najčešće obitava u dubljim i mirnijim dijelovima rijeka, jezera i akumulacija, a aktivniji je tokom toplijeg dijela godine. Zbog svoje snage i veličine, ulov velikog soma među ribolovcima se smatra posebnim izazovom.