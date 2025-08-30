Sutra počinje Svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu na Modracu

Svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu održat će se od 31. augusta do 7. septembra na jezeru Modrac, u organizaciji Sportskog ribolovnog saveza BiH, SRD “Smuđ” Lukavac i SRD Tuzla. Prvi put Tuzlanski kanton bit će domaćin takmičenja ovakvog nivoa, na kojem se očekuje između 32 i 38 reprezentacija, više od 200 takmičara i skoro 400 članova ekipa i volontera.

Predsjednik Sportskog ribolovnog društva Tuzla, Muris Đug, kazao je da se na pripremama radi intenzivno već dvije godine.

“Želimo da ovo bude najbolje organizovano svjetsko prvenstvo u historiji našeg sporta. Imamo jednu od najkvalitetnijih prirodnih takmičarskih staza na svijetu i želimo to pokazati cijelom ribolovnom svijetu”, rekao je Đug.

Takmičenja će se održavati na obali jezera Modrac, na stazi dugoj 3.150 metara, koja je potpuno prirodna i bez betonskih intervencija.

“Kroz pripreme stalno ističemo slogan – povratak prirodi. Kod nas nema vještačkih kanala, samo prirodna voda i fantastičan ambijent”, dodao je Đug.

Ceremonija otvaranja bit će upriličena defileom učesnika od Panonskih jezera do Trga slobode u Tuzli. Tokom prvenstva ekipe će trenirati pet dana na različitim sektorima staze, a zvanična takmičenja zakazana su za 6. i 7. septembar, nakon čega slijedi proglašenje pobjednika. Organizatori su najavili i jedinstven gest – besplatan doručak i ručak za sve učesnike na samoj vodi, što do sada nije zabilježeno na svjetskim prvenstvima.

Đug se zahvalio gradskoj i kantonalnoj vlasti, posebno gradonačelniku Tuzle Zijadu Lugaviću i premijeru TK Irfanu Halilagiću, na podršci bez koje, kako kaže, ovako složen događaj ne bi mogao biti organizovan.

“Samo s jedne lokacije uklonjeno je preko 200 tona smeća, asfaltirani su prilazi vodi i ostala nam je savremena staza koja će građanima služiti i nakon prvenstva”, naglasio je on.

Prema njegovim riječima, prvenstvo će pored sportskog značaja donijeti i veliki turistički potencijal za Tuzlu, Lukavac i širu regiju.

“Naš cilj je da Modrac pozicioniramo na svjetsku mapu sportskog ribolova i rekreativnog turizma. Najbolji svjetski takmičari već decenijama dolaze na ovo jezero, ali sada ćemo pokazati da BiH može biti domaćin na najvišem nivou”, dodao je Đug.

Stručni štab reprezentacije BiH čine selektor Jasmin Zahariović, Alija Filipović i Dragan Petrušić, uz podršku vrhunskih takmičara iz Hrvatske i Srbije. Đug je uvjeren da će konkurencija biti izuzetno jaka: “Ko osvoji titulu na ovoj stazi, s pravom može reći da je kralj ribolova”.