ChatGPT stigao na Viber: Nove AI funkcije dostupne i korisnicima u BiH

Kompanije Rakuten Viber i OpenAI sklopile su strateško partnerstvo, zahvaljujući kojem je ChatGPT integrisan direktno u Viber aplikaciju.

Nove funkcije već su dostupne korisnicima Android i iOS uređaja u Bosni i Hercegovini, dok se podrška za desktop verziju očekuje u narednom periodu.

Ova integracija korisnicima omogućava da osnovne AI funkcije koriste bez napuštanja aplikacije i razgovora, što bi trebalo olakšati svakodnevnu komunikaciju, brže pisanje poruka i jednostavniju razmjenu informacija.

ChatGPT se u Viberu može koristiti na više načina, kao poseban kontakt, u privatnim i grupnim razgovorima putem oznake @, ali i kao pomoć pri pisanju, prevođenju i uređivanju poruka.

Među dostupnim opcijama su i sažimanje dugih razgovora i linkova, uređivanje poruka prije slanja, trenutno prevođenje, kao i izmjena fotografija uz pomoć funkcije Image Remix.

Iz kompanija poručuju da ova integracija predstavlja korak ka prirodnijem korištenju vještačke inteligencije u svakodnevnoj komunikaciji.

Za aktivaciju novih funkcija dovoljno je ažurirati Viber na najnoviju verziju, nakon čega su AI opcije dostupne direktno u aplikaciji.