Želite sakriti razgovor u Viber-u, evo i kako

Ako želite sakriti razgovor u Viber-u, dobra vijest je da aplikacija nudi jednostavan način da svoje poruke zadržite samo za svoje oči. Opcija “Skriveni razgovori” služi upravo tome da privatni sadržaji ostanu skriveni od pogleda drugih korisnika istog uređaja.

Kada sakrijete razgovor u Viber-u, on nestaje iz glavne liste četa i postaje dostupan samo vama, nakon unosa PIN-koda koji sami postavite. Na ovaj način možete zaštititi poruke od znatiželjnih pogleda, bez brisanja razgovora ili gubitka sadržaja.

Da biste sakrili razgovor, otvorite aplikaciju Viber, pronađite konverzaciju koju želite ukloniti s liste i dugo je pritisnite. Na Android uređajima pojavit će se opcija „Hide chat“, dok na iPhoneu to možete uraditi povlačenjem prsta ulijevo. Ako prvi put koristite ovu opciju, Viber će vas zamoliti da kreirate četverocifreni PIN-kod, koji će ubuduće služiti kao ključ za pristup skrivenim razgovorima.

Skriveni razgovor u Viber-u možete ponovo otvoriti tako što ćete u polje za pretragu upisati svoj PIN-kod ili ime kontakta s kojim ste ga vodili. Razgovor će se pojaviti samo vama, bez obavijesti i vidljivosti u glavnoj listi četa.

Važno je znati da sakrivanje razgovora ne znači njegovo brisanje. Sve poruke i sadržaji ostaju netaknuti, samo ih više ne vidite u glavnom prikazu. Ako zaboravite PIN-kod, aplikacija omogućava njegovo resetovanje, ali pri tome se svi prethodno skriveni razgovori brišu.

Ako i vi želite da sakrijete razgovor u Viber-u, uradite to odmah, otvorite aplikaciju, pronađite razgovor koji želite zadržati samo za sebe i postavite svoj PIN-kod. Brzo, jednostavno i sigurno čuvajte svoju privatnost.