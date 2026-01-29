Pet stvari koje inteligentne osobe rade tokom razgovora, posebno u romantičnim odnosima

Jasmina Ibrahimović

Snalaženje u suptilnostima razgovora s drugima, posebno u romantičnim odnosima, mnogima predstavlja izazov koji može biti iscrpljujući i zbunjujući. Ipak, upravo te nijanse u komunikaciji, sitni signali i neizgovorene poruke često čine osnovu bliskosti, povezanosti i stabilne dinamike odnosa.

Psihoterapeutkinja i savjetnica Samantha Benigno navodi da način na koji ljudi razgovaraju s drugima može otkriti i njihov nivo emocionalne i komunikacijske inteligencije. Prema njenim riječima, određeni obrasci ponašanja u razgovoru češće su prisutni kod osoba koje se smatraju inteligentnijima od prosjeka.

Jedan od tih obrazaca je korištenje humora u komunikaciji. U trenucima kada su razgovori napeti ili emocionalno teški, humor može pomoći u smirivanju situacije i otvaranju prostora za konstruktivniji dijalog. Benigno ističe da humor ima pozitivan učinak samo ako dolazi iz pažnje i poštovanja, a ne iz omalovažavanja ili prikrivene ljutnje.

Važnim smatra i sposobnost da se razgovor ne vrti isključivo oko vlastitih potreba i osjećaja. Ljudi, kako objašnjava, vrlo lako prepoznaju kada je sagovornik istinski prisutan. Kada u odnosu postoji povjerenje i osjećaj vlastite vrijednosti, smanjuje se unutrašnja nesigurnost, što omogućava otvoreniju i dublju komunikaciju.

Pažnja usmjerena na emocije druge osobe tokom razgovora također je jedan od ključnih pokazatelja komunikacijske zrelosti. Tjelesni signali, nelagoda ili zadrška mogu ukazivati na nerazriješene teme ili emocionalni teret iz ranijih razgovora. Prema Benigno, istraživanja pokazuju da osobe koje prepoznaju i razumiju vlastite unutrašnje signale bolje upravljaju emocijama i promišljenije reaguju u komunikaciji.

Polazak od pretpostavke da druga osoba daje svoj maksimum još je jedan element koji mijenja tok razgovora. Empatičan pristup, koji uvažava tuđa iskustva i unutrašnje borbe, doprinosi osjećaju prihvaćenosti i sigurnosti u odnosu, što dugoročno vodi zadovoljnijim i stabilnijim vezama.

Na kraju, Benigno naglašava važnost znatiželje u komunikaciji, posebno tokom teških razgovora. Umjesto povlačenja ili zauzimanja odbrambenog stava, iskreno interesovanje i postavljanje pitanja pomažu da se razgovor zadrži otvorenim i smislenim. Prema dostupnim istraživanjima, znatiželjne osobe lakše podnose neizvjesnost i ostaju uključene čak i kada komunikacija postane napeta, što dodatno jača povezanost među sagovornicima.

pročitajte i ovo

Magazin

Želite sakriti razgovor u Viber-u, evo i kako

Istaknuto

Razgovor: Renato Čajić optimističan pred početak drugog dijela sezone

Istaknuto

/VIDEO/ Koji događaji su obilježili 23. august?

Tuzla i TK

Intervju plus: Kako ćemo dalje, gdje i kuda ide Tuzla?

Vijesti

/INTERVJU/ Čuljević: Za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u FBiH izdvojeno...

Istaknuto

Ukidanje viza značajno bi olakšalo saradnju Saudijske Arabije i BiH

Vijesti

EU strategija donosi pomak za vozače iz BiH: Kamiondžije prvi put prepoznate kao posebna kategorija

Vijesti

Prevoznici iz regiona večeras odlučuju o prekidu ili nastavku protesta

Vijesti

Počinje sanacija mosta preko Mramorskog potoka

Magazin

Uloga vitamina B12 u tretmanu pacijenata sa dijabetesom

Sport

Finale Kupa sistema A: Bosna i Sloboda Energoinvest u nedjelju u Zetri

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]