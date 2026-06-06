Evo gdje možete gledati utakmicu BiH protiv Paname

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u večeras će odigrati posljednju kontrolnu utakmicu pred početak nastupa na Svjetskom prvenstvu. Protivnik izabranicima Sergeja Barbareza bit će selekcija Paname, a susret će biti odigran u St. Louisu.

Ovaj američki grad ima posebno mjesto za Bosance i Hercegovce u dijaspori, jer se procjenjuje da u njemu živi gotovo 60.000 naših ljudi, od kojih je veliki broj doselio tokom devedesetih godina. Zbog toga se očekuje da će Zmajevi na tribinama imati snažnu podršku i atmosferu sličnu domaćoj.

Gdje možete gledati meč?

Za ljubitelje fudbala u Bosni i Hercegovini osiguran je i direktan televizijski prijenos. Utakmicu Bosne i Hercegovine i Paname gledatelji će moći pratiti na BHT1 i MyTV-u.

Susret na stadionu Energizer Park počinje u 14 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. U istom terminu bit će odigrane i sve tri utakmice Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

Utakmica protiv Paname predstavlja posljednju priliku za uigravanje ekipe prije najvećeg izazova za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u posljednjih dvanaest godina.