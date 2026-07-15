Pobjeda Argentine: Messi se ne vraća kući

Pobjeda Argentine protiv Engleske rezultatom 2:1 odvela je aktuelne svjetske prvake u finale Svjetskog prvenstva 2026. godine, pa se Lionel Messi i njegovi saigrači ne vraćaju kući, nego nastavljaju borbu za odbranu titule.

Argentina je do pobjede stigla nakon velikog preokreta u završnici susreta. Engleska je vodila sve do 85. minute, ali su Enzo Fernández i Lautaro Martínez u razmaku od nekoliko minuta potpuno promijenili tok utakmice i odveli svoju reprezentaciju u finale.

Prvo poluvrijeme završeno je bez pogodaka, a utakmicu je obilježila čvrsta i na trenutke veoma gruba igra. Reprezentacije su u prvih 45 minuta napravile ukupno 19 prekršaja, dok pravih prilika pred golovima gotovo da nije bilo.

Pobjeda Argentine nakon vodstva Engleske

Engleska je do prednosti stigla u 55. minuti. Morgan Rogers poslao je loptu pred gol Argentine, a Anthony Gordon je bio brži od odbrane i savladao Emiliana Martíneza za vodstvo od 1:0.

Nakon primljenog pogotka Argentina je preuzela kontrolu nad utakmicom i sve snažnije pritiskala odbranu Engleske. Selektor Argentine pokušao je izmjenama dodatno pojačati napad, a upravo je ulazak Lautara Martíneza kasnije donio ključnu promjenu.

Izjednačenje je stiglo u 85. minuti. Lionel Messi je nakon kratko izvedenog udarca iz ugla pronašao Enza Fernándeza, koji je snažnim udarcem savladao Jordana Pickforda i vratio Argentinu u utakmicu.

Kada se činilo da će pobjednik biti odlučen nakon produžetaka, Argentina je u drugoj minuti sudijske nadoknade stigla do potpunog preokreta. Messi je s desne strane uputio precizan centaršut, a Lautaro Martínez udarcem glavom pogodio za konačnih 2:1.

Messi asistirao za oba pogotka

Lionel Messi nije se upisao među strijelce, ali je asistirao kod oba pogotka Argentine. Bile su to njegova treća i četvrta asistencija na Svjetskom prvenstvu, dok je na turniru postigao i osam golova.

Messi je tako još jednom bio odlučujući igrač svoje reprezentacije, koja će imati priliku osvojiti drugu uzastopnu titulu svjetskog prvaka.

Statistika pokazuje da je Argentina bila znatno opasniji tim. Argentinci su uputili 14 udaraca, od kojih je šest išlo u okvir gola, dok je Engleska imala šest pokušaja i tri udarca unutar okvira.

Argentina je imala 64 posto posjeda lopte, naspram 36 posto Engleske. Napravila je 578 dodavanja uz preciznost od 93 posto, dok su Englezi imali 331 dodavanje i preciznost od 84 posto.

Južnoamerička reprezentacija izvela je i šest udaraca iz ugla, a Engleska samo jedan. Argentina je napravila 15 prekršaja i dobila tri žuta kartona, dok je Engleska zabilježila 11 prekršaja i jedan žuti karton.

Argentina protiv Španije za svjetsku titulu

Pobjeda Argentine znači da će se Messi i saigrači u finalu sastati sa Španijom, koja je u prvom polufinalnom susretu eliminirala Francusku.

Finale Svjetskog prvenstva bit će odigrano u nedjelju u East Rutherfordu u američkoj saveznoj državi New Jersey. Argentina će pokušati odbraniti naslov i osvojiti drugu uzastopnu titulu svjetskog prvaka.

Engleska će protiv Francuske igrati utakmicu za treće mjesto. Susret je zakazan za subotu, 18. juli, s početkom u 17 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 23 sata prema srednjoevropskom vremenu.