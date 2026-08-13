Lana Pudar među najboljima u Parizu: Večeras se bori za finale na 100 metara delfin

Selma Jatić
Lana Pudar među najboljima u Parizu: Večeras se bori za finale na 100 metara delfin
Foto: Facebook - Lana Pudar

Najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar izborila je plasman u polufinale discipline 100 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu.

Pudar je nastupila u petoj kvalifikacionoj grupi, u kojoj je kroz cilj prošla kao peta s vremenom 58.45 sekundi. To vrijeme bilo je dovoljno za plasman među najbolje takmičarke i nastavak borbe za mjesto u finalu.

Najbrža u njenoj kvalifikacionoj grupi bila je Belgijanka Ros Vanoterdijk s vremenom 56.76, dok je druga završila Grkinja Georgia Damasioti s rezultatom 57.94. Treća je bila Dankinja Helena Rosendahl Bah, koja je dionicu isplivala za 58.22.

Pudar će večeras ponovo nastupiti u bazenu, gdje će pokušati izboriti plasman u veliko finale i nastaviti uspješan nastup na Evropskom prvenstvu u Parizu.

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