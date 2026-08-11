Lana Pudar završila nastup na 50 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu

Lana Pudar nastupila je jutros u kvalifikacijama discipline 50 metara delfin na Evropskom prvenstvu u plivanju u Parizu, gdje je ostvarila vrijeme 26,95 sekundi.

Najbolja bh. plivačica zauzela je 36. mjesto u ukupnom poretku kvalifikacija, što nije bilo dovoljno za plasman u narednu fazu takmičenja. Pudar je imala reakcijsko vrijeme 0,70 sekundi.

Najbrža u kvalifikacijama bila je Šveđanka Sarah Sjöström, koja je dionicu isplivala za 25,40 sekundi. Lana Pudar za njenim rezultatom zaostala je 1,55 sekundi.

U kvalifikacijama discipline 50 metara delfin nastupila je 51 plivačica, dok Marie Wattel iz Francuske nije startovala. Za prolazak u narednu fazu bilo je potrebno plivati znatno brže, a posljednja mjesta koja su vodila dalje zauzele su takmičarke s rezultatima ispod 26,40 sekundi.

Lana Pudar tako nije izborila nastavak takmičenja u ovoj disciplini, a njen nastup dio je programa Evropskog prvenstva u Parizu, koje traje do 16. augusta.