Vozila i oprema GSS-a Zenica vraćeni u BiH nakon misije FUCZ-a u Rusiji

Nedžida Sprečaković
Vozila i oprema GSS-a Zenica vraćeni u BiH nakon misije FUCZ-a u Rusiji
Vozila i oprema GSS-a Zenica vraćeni u BiH nakon misije FUCZ-a u Rusiji/ Foto: Arhiva

Vozila i oprema GSS-a Zenica vraćeni su u Bosnu i Hercegovinu nakon što je operativni tim Federalne uprave civilne zaštite uspješno završio zadatak u Ruskoj Federaciji.

Federalna uprava civilne zaštite bila je zadužena za organizaciju, preuzimanje i kopneni transport vozila i prateće opreme koja je pripadala članovima zeničke ekspedicije koja je krajem jula doživjela tragediju tokom uspona na Elbrus.

Četveročlani operativni tim FUCZ-a krenuo je prema Ruskoj Federaciji 30. jula sa dva namjenska motorna vozila i prikolicama. Nakon provedenih procedura i preuzimanja imovine, vozila i oprema GSS-a Zenica dopremljeni su nazad u Bosnu i Hercegovinu.

Aktivnosti su provođene uz koordinaciju Federalne uprave civilne zaštite, Vlade Federacije BiH, nadležnih državnih institucija i diplomatsko-konzularnih predstavništava, kako bi transport preko više država bio realizovan sigurno i u skladu s potrebnim procedurama.

Misija je organizovana nakon tragedije koja se 25. jula dogodila na Elbrusu, kada je tokom uspona stradalo pet članova zeničke ekspedicije. Dvoje planinara uspjelo je preživjeti i oni su početkom augusta vraćeni u Bosnu i Hercegovinu.

FUCZ je još nakon nesreće preuzeo obavezu organizovanja povratka imovine koja je ostala u Ruskoj Federaciji, zbog čega je na teren upućen posebno formiran operativni tim.

Povratkom vozila i opreme GSS-a Zenica završen je još jedan dio aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine i Federacije BiH pokrenutih nakon tragedije koja je duboko pogodila Zenicu, porodice stradalih te planinarsku i spasilačku zajednicu.

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