Policija u Tuzli rasvijetlila više krađa u trgovinama, osumnjičene tri osobe

Nedžida Sprečaković
policija, pritvor

Krađe u trgovinama u Tuzli bile su predmet operativnog rada policijskih službenika Policijske uprave Tuzla, koji su identifikovali tri osobe osumnjičene za više krivičnih djela počinjenih tokom proteklih mjesec i po.

Kako je saopćeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, na rasvjetljavanju ovih slučajeva radili su službenici Policijske stanice Centar i Policijske stanice Istok.

Policija je identificirala P.M. rođenog 1995. godine, P.K. rođenog 1993. godine i Ć.E. rođenog 1995. godine, nakon čega je nad njima u službenim prostorijama Policijske uprave Tuzla obavljena kriminalistička obrada.

Prema dosad prikupljenim saznanjima, sumnja se da su od 1. jula do 11. augusta 2026. godine, pojedinačno ili zajedno, počinili više krađa u trgovinskim objektima na području Tuzle.

Protiv osumnjičenih će Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti dostavljeni izvještaji o počinjenju krivičnog djela zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo krađa iz člana 286. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

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