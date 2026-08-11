Planska isključenja električne energije u TK

Nedžida Sprečaković
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 12.08.2026. godine (srijeda) na području:

Grada Živinica u naseljima: Sjever, Dubravska, Kulići, Tadići, Spreča, Bare, Spreča Pravac , te ulicama: 22.Ulica, 1. Marta i 6. Istočno-bosanska u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 13.08.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle:
– u ulici Veljka Lukića Kurjaka u vremenu od 07:00 do 10:00 sati.
– u ulicama: Ratimira Deletisa, Pazar, Franjevačka i Fra Grge Martića u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

2. Grada Gradačca u naseljima: Toke, Čuste, Lukavac Donji,Kukuruzi, Mahmut Mahala, Gluhe, Alibašići, Kamberi, Avramovina, Grabov Gaj, Jelovče selo, Zelinja, Jasenica, Međeđa, Kerep, Biberovo Polje, Mehmedovići, Trnovci, Džakule, Srnice Donje i Gornje, Vučkovci i Hrgovi Donji u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

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