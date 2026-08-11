U Gornjoj Tuzli izgrađeno 1.100 metara novog puta

U naselju Ćetenište u Gornjoj Tuzli završen je projekat izgradnje puta u dužini od 1.100 metara, ukupne vrijednosti 246.000 KM.

Grad Tuzla učestvovao je u finansiranju projekta sa 80 posto sredstava, dok je preostalih 20 posto osigurala Mjesna zajednica Gornja Tuzla.

Izgradnjom novog puta poboljšana je saobraćajna povezanost ovog dijela naselja, kao i uslovi života za domaćinstva koja se nalaze uz ovu dionicu.

Novi put trebao bi olakšati i pristup obradivim površinama i voćnjacima, što je posebno značajno za stanovnike koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

U toku radovi na još četiri putna pravca

Na području Gornje Tuzle trenutno se realizuju i radovi na još četiri putna pravca, koji su pokrenuti na inicijativu građana.

Iz Grada Tuzla navode da će ulaganja u putnu infrastrukturu biti nastavljena i u drugim naseljima i mjesnim zajednicama.

Realizacija ovakvih projekata ima za cilj unapređenje lokalne infrastrukture, bolju povezanost naselja i stvaranje kvalitetnijih uslova za svakodnevni život stanovništva.