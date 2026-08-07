Grad Tuzla podržao 17 projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede

U Gradskoj upravi Tuzle potpisani su ugovori sa korisnicima finansijske podrške za projekte iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede, za koje su sredstva osigurana u Budžetu Grada Tuzle za 2026. godinu.

Podršku je ove godine dobilo ukupno 17 nevladinih organizacija. Od tog broja, 11 organizacija realizovat će projekte iz oblasti poduzetništva, dok je šest projekata usmjereno na poljoprivredu.

Projekti obuhvataju različite aktivnosti, među kojima su razvoj poduzetničkih inicijativa, žensko i socijalno poduzetništvo, edukacije, pčelarstvo te promocija domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da Grad nastavlja ulagati u programe koji imaju za cilj ekonomski razvoj i jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva.

Među ovogodišnjim korisnicima podrške prvi put se nalazi i nevladina organizacija sa područja Bijeljine, koja će svoje poljoprivredne proizvode predstaviti na području Tuzle.

Lugavić je podsjetio i na nastavak podrške malim i srednjim poduzetnicima. Za program „Siguran start“ sredstva su u 2026. godini povećana na 460.000 KM, s ciljem stvaranja boljih uslova za pokretanje novih i razvoj postojećih poslovnih poduhvata.

Iz Grada Tuzle navode da podržani programi, osim razvoja poduzetništva i poljoprivrede, trebaju doprinijeti i jačanju lokalne ekonomije i realizaciji novih razvojnih inicijativa.