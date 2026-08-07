Najavljene ekstremne temperature, evo na šta treba obratiti pažnju

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje se očekuju danas, 7. augusta.

Upozorenje je na snazi od 12 do 16 sati, a najviše dnevne temperature kretat će se uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da visoke temperature mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, djecu i hronične bolesnike, te pozivaju građane da prate preporuke nadležnih službi.

Federalna uprava civilne zaštite dodatno upozorava građane da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom.

Poseban oprez preporučuje se i prilikom izvođenja radova koji mogu izazvati požar, poput varenja, brušenja, korištenja otvorenog plamena ili uređaja koji stvaraju iskre.