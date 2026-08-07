Najavljene ekstremne temperature, evo na šta treba obratiti pažnju

Nedžida Sprečaković
Najavljene ekstremne temperature, evo na šta treba obratiti pažnju
Foto: Ilustracija

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje se očekuju danas, 7. augusta.

Upozorenje je na snazi od 12 do 16 sati, a najviše dnevne temperature kretat će se uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da visoke temperature mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, djecu i hronične bolesnike, te pozivaju građane da prate preporuke nadležnih službi.

Federalna uprava civilne zaštite dodatno upozorava građane da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom.

Poseban oprez preporučuje se i prilikom izvođenja radova koji mogu izazvati požar, poput varenja, brušenja, korištenja otvorenog plamena ili uređaja koji stvaraju iskre.

pročitajte i ovo

Vijesti

Zašto bi lubenica tokom toplotnog vala trebala biti jedan od prvih...

Vijesti

Mostar se približio 43 stepena: Već deveti dan zaredom temperatura dostiže...

BiH

Toplotni val povećava rizik po zdravlje i infrastrukturu, meteorolozi izdali novo...

Vijesti

Ekstremne vrućine u cijeloj BiH: U jednom gradu temperatura prešla 40...

Magazin

Fenski vjetar nije ni bura ni maestral: Zašto podiže temperaturu i...

Vijesti

Narandžasto upozorenje meteoalarma za Tuzlu zbog vrućine

Vijesti

CIK BiH ovjerio 64 kandidatske liste

Vijesti

Vatrogasci imali pune ruke posla, požari širom TK

Vijesti

Vikend na Panonici uz muziku i zabavu: DJ MilloOne, TNT Band i Belma Sakić na Beach Baru Odisej

Sport

Kadetska reprezentacija BiH protiv Švedske traži drugu pobjedu na Eurobasketu

Vijesti

Vodovod: Određeni dijelovi grada bez vode

Učitati više