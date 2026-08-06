Toplotni val povećava rizik po zdravlje i infrastrukturu, meteorolozi izdali novo upozorenje

Toplotni val donosi ozbiljne rizike po zdravlje ljudi, elektroenergetski sistem, saobraćaj i poljoprivredu. Meteorolozi upozoravaju na opasnosti zbog dugotrajnog perioda ekstremnih vrućina.

Toplotni val koji već duže vrijeme traje predstavlja sve ozbiljniju prijetnju zdravlju stanovništva i funkcionisanju brojnih sektora, upozoravaju meteorolozi. Dugotrajne izuzetno visoke temperature dovode do nakupljanja toplotnog stresa u organizmu, čime se značajno povećava rizik od zdravstvenih tegoba i drugih negativnih posljedica.

Najveća opasnost prijeti od toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožena djeca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i svi koji zbog prirode posla veći dio dana provode na otvorenom.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju direktno izlaganje suncu između 10 i 17 sati, kada su temperature zraka i UV zračenje najintenzivniji. Tokom dana potrebno je unositi dovoljno tečnosti, boraviti u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće i smanjiti fizičke aktivnosti na otvorenom.

Poseban problem predstavljaju gusto izgrađene urbane sredine, gdje se asfalt, beton i druge vještačke površine intenzivno zagrijavaju. U takvim područjima, naročito u saobraćajnim gužvama, osjećaj vrućine dodatno je izražen, što povećava rizik od pregrijavanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osjetljivih kategorija stanovništva.

Meteorolozi upozoravaju da posljedice dugotrajnog toplotnog vala neće biti ograničene samo na zdravlje građana. Visoke temperature značajno opterećuju elektroenergetski sistem zbog povećane potrošnje električne energije za hlađenje, dok istovremeno raste i potrošnja vode.

Ekstremna vrućina može izazvati omekšavanje i deformaciju asfaltnih kolovoza, povećava mogućnost pregrijavanja motora i pucanja pneumatika, ali i rizik od saobraćajnih nesreća zbog smanjene koncentracije vozača. Problemi su mogući i u željezničkom saobraćaju, gdje visoke temperature mogu uzrokovati deformaciju šina usljed širenja metala.

Negativne posljedice očekuju se i u poljoprivredi i stočarstvu. Dugotrajne vrućine uzrokuju izražen toplotni stres biljaka i životinja, što može uticati na prinose, zdravlje stoke i ukupnu produktivnost poljoprivredne proizvodnje.

Meteorolozi zbog toga pozivaju građane na dodatni oprez i pridržavanje preporuka nadležnih službi sve dok se zadrži period ekstremno visokih temperatura.