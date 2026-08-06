Kada će popustiti vrućine? Meteorolozi objavili prognozu do 20. augusta

Ljetne vrućine nastavit će obilježavati vrijeme u Bosni i Hercegovini i tokom narednih dana. Prema srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, do sredine augusta zadržat će se pretežno sunčano i natprosječno toplo vrijeme, uz povremene lokalne pljuskove, dok se izraženija promjena vremenskih prilika za sada očekuje tek u drugom dijelu prognoznog perioda.

Do 12. augusta u većem dijelu zemlje bit će sunčano i vrlo toplo, uz nešto više oblačnosti nego prethodnih dana. Tokom poslijepodneva lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, a početkom naredne sedmice očekuje se stabilnije vrijeme.

Jutarnje temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 17 i 23 stepena, dok će u Hercegovini iznositi od 22 do 27 stepeni. Najviše dnevne temperature očekuju se između 28 i 34 stepena u većem dijelu Bosne, dok će na jugu Hercegovine dostizati i do 42 stepena.

Prema trenutnim prognozama, od 13. augusta povećava se vjerovatnoća nestabilnijeg vremena. Vlažniji zrak mogao bi donijeti češće padavine, posebno u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne i Hercegovine, uz postepeni pad dnevnih temperatura.

Ako se prognoze zadrže, do kraja perioda obuhvaćenog srednjoročnom prognozom najviše dnevne temperature u većem dijelu Bosne kretat će se između 25 i 30 stepeni, dok će na jugu zemlje biti do 33 stepena.