Sutra u BiH umjereno oblačno uz lokalne pljuskove

Sutra se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima i tokom dana ponegdje su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 16 do 22 stepena, na jugu do 25, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 25 i 31 stepen, a na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa.

Prema biometeorološkoj prognozi, vremenske prilike će se postepeno poboljšavati. Noć i jutro donijet će svježije i ugodnije uslove, dok bi u poslijepodnevnim satima, zbog više sunčanih intervala i porasta temperature, meteoropati i hronični bolesnici mogli osjetiti tegobe poput glavobolje, malaksalosti i promjena raspoloženja.

Građanima se preporučuje boravak na otvorenom u jutarnjim i večernjim satima, uz adekvatnu zaštitu od sunca i izbjegavanje većih fizičkih aktivnosti u najtoplijem dijelu dana.