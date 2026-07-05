Vremenska prognoza za početak sedmice: Sunčano prijepodne, poslije mogući pljuskovi

Vremenska prognoza za ponedjeljak, 6. juli, najavljuje pretežno sunčano vrijeme u prijepodnevnim satima, dok se u drugom dijelu dana očekuje razvoj oblačnosti koji bi širom zemlje mogao donijeti lokalne pljuskove.

Vjetar će biti slab i sjevernog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom od 11 do 17 stepeni, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura bit će između 25 i 30 stepeni, dok se na jugu očekuje do 33 stepena.

Prema najavama meteorologa, u utorak, 7. jula, očekuje se umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi mogući su posebno u drugoj polovini dana.

Vjetar će i dalje biti slab, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature bit će između 11 i 16 stepeni, na jugu do 21, dok će dnevne vrijednosti zraka iznositi uglavnom od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje do 34 stepena.

Vremenska prognoza ukazuje da će svježija noć donijeti povoljnije uslove za san, a prijepodnevni sati bit će ugodniji za boravak na otvorenom. U drugom dijelu dana preporučuje se oprez, posebno osobama osjetljivim na promjene vremena i onima koji planiraju veće fizičke aktivnosti.

Zbog visokih vrijednosti UV indeksa savjetuje se izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu, naročito u najtoplijem dijelu dana. Preporučeno je slojevito odijevanje, dovoljan unos tečnosti i prilagođavanje aktivnosti vremenskim prilikama, savjetuje FHMZ.