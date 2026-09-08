Kerim Alajbegović u utrci za najboljeg mladog fudbalera svijeta

Bosanskohercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović našao se među deset kandidata za Kopa trofej, nagradu koja se u okviru Ballon d'Ora dodjeljuje najboljem mladom fudbaleru svijeta.

Time je mladi bh. fudbaler dobio još jedno veliko međunarodno priznanje i našao se u društvu nekih od najperspektivnijih igrača svoje generacije.

Konkurencija za nagradu je izuzetno jaka, a među nominovanim su, između ostalih, Lamine Yamal, Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsí, Yan Diomande, Lennart Karl, Warren Zaïre-Emery, Ibrahim Maza i Johan Manzambi.

Alajbegović je tokom protekle sezone napravio veliki iskorak, kako na klupskom nivou, tako i u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Posebno se pamti njegov nastup protiv Katara na Svjetskom prvenstvu, kada je u pobjedi BiH rezultatom 3:1 postigao pogodak i bio proglašen igračem utakmice. Tim golom ušao je i među najmlađe strijelce u historiji svjetskih prvenstava.

Mladi krilni fudbaler ovog ljeta napravio je i veliki transfer, prešavši iz Red Bull Salzburga u Juventus, čime je napravio novi korak u karijeri.

Nominacija za Kopa trofej dodatna je potvrda njegovog statusa jednog od najvećih talenata svoje generacije, a pobjednik će biti poznat na svečanoj ceremoniji Ballon d'Ora u oktobru.