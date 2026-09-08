Građani Tuzle moći će isprobati nove izborne tehnologije

Građani Tuzle imat će priliku učestvovati u simulacijama primjene novih izbornih tehnologija koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu.

Kako je saopćeno iz Gradske izborne komisije Tuzla, prva simulacija bit će održana u četvrtak, 10. septembra, u Bingo City Centeru Tuzla, u periodu od 16 do 19 sati.

Simulacije će biti organizovane i u subotu, 12. septembra, na tri lokacije u gradu. Na Trgu slobode građani će moći učestvovati od 10 do 12 sati, na Panonskim jezerima od 13 do 15 sati, a u Robnoj kući Tuzlanka od 16 do 18 sati.

Tokom simulacija građani će moći praktično isprobati uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića.

Predstavnici nadležnih institucija bit će dostupni i za pitanja građana o tome kako će nove tehnologije funkcionisati tokom izbornog procesa.

Iz Gradske izborne komisije Tuzla ističu da je upoznavanje javnosti sa novim načinom glasanja važno zbog promjena koje se uvode u izborni proces, te pozivaju građane da posjete jednu od navedenih lokacija i upoznaju se sa načinom primjene novih tehnologija.