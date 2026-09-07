Propisana pravila za predizborne plakate: Kazne i do 10.000 KM

Politički subjekti koji tokom predizborne kampanje u Tuzli postavljaju plakate i drugi promotivni materijal dužni su poštovati odredbe Odluke o komunalnom redu, upozorili su iz nadležnih gradskih službi.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i Službe za inspekcijske poslove Grada Tuzle podsjećaju da se plakati, oglasi i slične objave mogu postavljati na oglasnim pločama, oglasnim stubovima i u oglasnim ormarićima.

Izuzetno je dozvoljeno njihovo postavljanje i na privremenim ogradama oko gradilišta, ali samo uz prethodnu saglasnost gradske službe nadležne za komunalne poslove.

Zahtjev za saglasnost potrebno je podnijeti najkasnije 48 sati prije planiranog postavljanja plakata. Uz zahtjev se dostavlja primjerak plakata koji će biti korišten, kao i podatak o ukupnom broju plakata koji se namjeravaju postaviti.

Nadležna gradska služba prilikom izdavanja odobrenja određuje i visinu naknade za postavljanje i uklanjanje plakata, kao i rok u kojem promotivni materijal mora biti uklonjen.

Posebno je naglašeno da je zabranjeno postavljanje plakata na mjestima koja za to nisu predviđena. Zabrana se odnosi, između ostalog, na fasade, stalne ograde, potporne zidove, autobuske nadstrešnice, stubove javne rasvjete, stubove saobraćajne signalizacije, energetska postrojenja i druge slične objekte, kao i na trotoare bez odgovarajućeg odobrenja.

Plakati postavljeni mimo propisanih mjesta bit će uklonjeni o trošku fizičkog ili pravnog lica koje ih je postavilo. Zabranjeno je i prljanje, oštećivanje ili uništavanje plakata koji su postavljeni u skladu sa propisima.

Poštivanje ovih odredbi tokom predizborne kampanje kontrolisat će Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzle.

Za kršenje propisa predviđene su novčane kazne od 50 do 500 KM za fizička lica, od 1.000 do 10.000 KM za pravna lica, dok se odgovorna lica u pravnim licima mogu kazniti iznosom od 200 do 1.000 KM.

Iz Grada Tuzle pozvali su političke subjekte koji učestvuju na Općim izborima 2026. godine da predizborne plakate i drugi promotivni materijal postavljaju isključivo na dozvoljenim mjestima i u skladu sa propisanim procedurama.