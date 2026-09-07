AfD ostvario historijski rezultat

Krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) ostvarila je rekordan rezultat na izborima u njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhalt, osvojivši 43,8 posto glasova.

Ovim rezultatom AfD se približio mogućnosti da prvi put preuzme vlast u jednoj saveznoj pokrajini od kraja Drugog svjetskog rata. Ipak, prema privremenim rezultatima, stranci nedostaju tri zastupnička mjesta za apsolutnu većinu.

AfD bi u novom sazivu pokrajinskog parlamenta trebao imati 39 od ukupno 83 mandata, dok je za većinu potrebno 42.

Istovremeno, Kršćansko-demokratska unija (CDU) pretrpjela je značajan pad podrške. Osvojila je 17,2 posto glasova, što predstavlja više nego dvostruko manju podršku u odnosu na prethodne izbore.