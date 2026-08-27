Rekordna smrtnost zbog vrućina u Njemačkoj, procijenjeno 15.800 smrtnih slučajeva

Smrtni slučajevi povezani s vrućinama u Njemačkoj ovog ljeta dostigli su rekordnih 15.800, pokazuju najnovije procjene Instituta Robert Koch, dok su ekstremno visoke temperature pogodile veliki dio Evrope.

Posebno su bili ugroženi ljudi stariji od 75 godina. Prema podacima njemačkog instituta za javno zdravstvo, najveći broj smrtnih slučajeva zabilježen je tokom izrazito toplog perioda krajem juna, kada su temperature u dijelovima Njemačke prelazile 40 stepeni Celzijusa.

Još oko 4.000 smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama evidentirano je, prema procjenama, između kraja jula i sredine augusta.

Ovogodišnje vrućine i dugotrajna suša pogodile su veliki dio Evrope. Osim povećane smrtnosti, visoke temperature doprinijele su izbijanju šumskih požara, šteti u poljoprivredi i smanjenju nivoa vode u velikim evropskim rijekama. Francuska, Velika Britanija i Španija također su tokom ljeta bilježile veći broj umrlih od uobičajenog.

Institut Robert Koch već godinama prati smrtne slučajeve povezane s vrućinama u Njemačkoj, a do sada je najveći broj bio procijenjen za 2018. godinu, kada je zabilježeno oko 8.900 takvih smrti. Jedna ranija medicinska procjena navodi da je tokom izrazito toplog ljeta 1994. godine od posljedica vrućine moglo umrijeti oko 10.000 ljudi.

Ekstremno visoke temperature mogu direktno izazvati toplotni udar, ali najveći rizik predstavljaju za osobe koje već imaju zdravstvene probleme, posebno bolesti srca i krvnih sudova, pluća i bubrega.

RKI podatke ne dobija isključivo evidentiranjem toplotnog udara kao uzroka smrti. Procjena se izrađuje statističkim poređenjem broja umrlih tokom sedmica s izrazito visokim temperaturama sa periodima u kojima nije bilo toplotnih valova.

Posljedice ovogodišnjeg ljeta bile su jedna od tema sastanka njemačke vlade koji je predvodio kancelar Friedrich Merz. Nove konkretne mjere zaštite stanovništva od vrućina nisu najavljene, a Merz je naveo da značajan dio odgovornosti imaju njemačke savezne pokrajine.

Prema njegovim riječima, pokrajinama će u narednih 12 godina biti dostupno 100 milijardi eura iz posebnog fonda za infrastrukturu i zaštitu klime.

Istovremeno, organizacija Environmental Action Germany kritikovala je vlast zbog izostanka dodatnih mjera nakon ljeta obilježenog ekstremnim temperaturama. Iz ove organizacije traže izmjene propisa i više novca za gradove i općine kako bi se smanjile površine koje zadržavaju toplotu i povećao broj zelenih površina i drveća.

Procijenjenih 15.800 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama u Njemačkoj dodatno je otvorilo pitanje pripremljenosti evropskih gradova za sve češće i intenzivnije toplotne valove.