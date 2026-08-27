Kosa vam je suha i oštećena? Ova domaća maska može pomoći

Suha i lomljiva kosa čest je problem nakon učestalog farbanja, feniranja i drugih tretmana koji mogu isušiti vlas i posebno oštetiti vrhove. Jedan od načina dodatne njege može biti domaća maska za kosu na bazi peršuna, avokadovog ulja i banane.

Za pripremu maske potreban je sok od svježeg peršuna, koji se dobije tako što se listovi kratko potope u ključalu vodu, pet kašika hladno cijeđenog ulja od avokada, mljeveni korijander, pola banane, kašičica sode bikarbone i manja količina balzama koji se inače koristi za njegu kose.

U procijeđeni sok od peršuna dodaju se avokadovo ulje, mljeveni korijander, izgnječena banana, soda bikarbona i malo balzama. Sastojke je potrebno dobro izmiješati dok se ne dobije ujednačena smjesa.

Kosa se potom podijeli na tanje pramenove, a pripremljena maska nanosi se četkom, počevši od vrhova prema korijenu. Nakon nanošenja kosa se može prekriti peškirom ili odgovarajućom kapom i ostaviti oko 45 minuta.

Maska se nakon toga temeljito ispere, a kosa opere blagim šamponom. Ovakav tretman može se koristiti povremeno kao dodatna njega, posebno kod suhe i oštećene kose.

Ipak, prirodni sastojci ne djeluju jednako na svaki tip kose i vlasišta. Ukoliko se pojave iritacija, peckanje ili druge neželjene reakcije, tretman je potrebno odmah prekinuti.