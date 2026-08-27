Konaković: Politička kriza u BiH nije etnička, već geopolitička

Politička kriza u BiH nije etnički sukob između naroda, već prije svega geopolitički problem povezan s vanjskim uticajima, ocijenio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković tokom današnjeg sastanka s američkom kongresmenkom Claudijom Tenney u Sarajevu.

Konaković i članica Predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država razgovarali su o političkim i sigurnosnim prilikama u BiH i regionu, ekonomskim perspektivama, energetici te daljem jačanju odnosa Bosne i Hercegovine i SAD-a.

Ministar je zahvalio na dugogodišnjoj američkoj podršci suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku BiH, ocijenivši da angažman SAD-a ostaje važan za stabilnost zemlje, funkcionisanje državnih institucija i sigurnost regiona.

Govoreći o aktuelnim političkim odnosima, Konaković je kazao da se postojeće etničke i političke podjele, prema njegovom mišljenju, koriste za ostvarivanje širih geopolitičkih interesa.

U tom kontekstu kritikovao je politiku predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koju je označio kao secesionističku, te njegovo političko oslanjanje na Moskvu. Konaković smatra da takvo djelovanje odgovara interesima Ruske Federacije da zadrži politički uticaj i prostor nestabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Naglasio je da takva politika, prema njegovoj ocjeni, nije u interesu građana Republike Srpske niti srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, te da se etnička pitanja ne bi trebala koristiti za slabljenje institucija i blokiranje evropskog i euroatlantskog puta zemlje.

„Put naprijed mora biti zasnovan na stabilnosti, ekonomskom razvoju i stvarnim interesima građana“, poručio je Konaković, navodeći da se politička kriza u BiH ne može rješavati stvaranjem novih podjela.

Tokom sastanka razgovarano je i o privlačenju investicija, jačanju trgovinskih odnosa i regionalne ekonomske saradnje. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima stvaranja novih prilika za mlade, kao i potencijalu bosanskohercegovačke dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama.

Jedna od tema bila je i Južna gasna interkonekcija. Konaković je naglasio da diversifikacija izvora i pravaca snabdijevanja energentima smanjuje zavisnost zemlje i povećava njenu energetsku sigurnost, zbog čega ovaj projekat smatra strateškim interesom Bosne i Hercegovine.

Sagovornici su iskazali opredjeljenje za nastavak saradnje BiH i SAD-a u oblastima sigurnosti, ekonomije, energetike, trgovine i investicija.