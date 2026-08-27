Merhamet pokrenuo akciju za školovanje 360 jetima u Gazi

Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“ pokrenulo je akciju **„Pomozimo školovanje 360 jetima u Gazi“**, u okviru koje je planirano otvaranje škole „Bosna“ u Pojasu Gaze.

U školi bi nastavu trebalo pohađati 360 učenika, jetima, od prvog do devetog razreda osnovnog obrazovanja, a ukupna vrijednost projekta procijenjena je na oko 360.000 KM.

O učenicima i njihovom školovanju brinut će 22 nastavnice, samohrane majke, kojima će u okviru projekta biti osigurane plaće. Osim izgradnje montažne škole, planirano je finansiranje dodatne brige o djeci, uključujući obroke, knjige, školske torbe i odjeću u periodu od godinu dana.

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Kenan Vrbanjac kazao je da je cilj projekta osigurati pravo na obrazovanje, sigurnost i stabilnije okruženje za djecu koja su ostala bez roditelja.

Podsjetio je da je „Merhamet“ tokom protekle tri godine ugroženom stanovništvu u Pojasu Gaze podijelio različite vrste pomoći u ukupnoj vrijednosti od 2.021.347 KM.

Planirano je da projekat **„Pomozimo školovanje 360 jetima u Gazi“** traje godinu dana, uz mogućnost nastavka njegove realizacije i nakon isteka tog perioda.

Za podršku otvaranju škole „Bosna“ u Pojasu Gaze, „Merhamet“ je otvorio **humanitarni broj 17061**. Pozivom na ovaj broj građani Bosne i Hercegovine mogu donirati **2 KM**.

Donacije za školovanje 360 jetima moguće je uplatiti i na namjenski račun.

Za uplate u Bosni i Hercegovini putem ASA Banke d.d. Sarajevo otvoren je račun broj **1347201007213718** za uplate u KM.

Za uplate iz inostranstva u eurima navedeni su sljedeći podaci:

Account with institution: **TZBBBA22**

ZIRAATBANK BH DD SARAJEVO, BiH

Beneficiary customer: **1861211200188190**

HO MERHAMET MDD

Bistrik 2, Sarajevo

IBAN: **BA391861211200188190**

Posrednička banka je Deutsche Bank AG, Njemačka, SWIFT/BIC: **DEUTDEFF**, account number: **936276510**.

**Fokus ključna riječ:** Pomozimo školovanje 360 jetima u Gazi

**Meta opis:** Merhamet je pokrenuo akciju „Pomozimo školovanje 360 jetima u Gazi“ za otvaranje škole „Bosna“, a građani mogu pomoći pozivom na broj 17061 ili uplatom donacije.