Donacija i za tuzlansku kuhinju: „Merhamet“ Švedske osigurao 120.000 KM za narodne kuhinje u BiH

„Merhamet“ Švedske obezbijedio je pomoć vrijednu 120.000 KM za 18 narodnih kuhinja u Bosni i Hercegovini koje djeluju pod okriljem Muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet“.

Sredstva su raspoređena narodnim kuhinjama u Banjoj Luci, Bihaću, u sklopu kojeg je i kuhinja u Cazinu, Bosanskoj Dubici, Bosanskom Novom, Brezi, Donjem Vakufu, Goraždu, Jablanici, Jajcu, Kaknju, Maglaju, Sarajevu sa četiri punkta za podjelu obroka, Travniku, Novom Travniku, Tuzli sa 18 punktova u pet opština, Trebinju, Zavidovićima i Zenici.

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Kenan Vrbanjac kazao je da je riječ o značajnoj pomoći iz Švedske, navodeći da „Merhamet“ svakodnevno hrani više od 8.000 socijalno ugroženih građana u 48 kuhinja sa pripadajućim punktovima širom zemlje. Istakao je da su, zbog poskupljenja, troškovi rada narodnih kuhinja porasli, te da je svaka podrška važna kako bi korisnici imali redovne i kvalitetne obroke.

Vrbanjac je podsjetio da je podrška narodnim kuhinjama samo jedan dio aktivnosti „Merhameta“ Švedske, navodeći da ova organizacija donira sredstva za nabavku više hiljada paketa za socijalno ugrožene građane, pomaže ramazanske aktivnosti, stipendira djecu iz siromašnih porodica i obezbjeđuje interventnu pomoć tokom elementarnih nepogoda.

Predsjednik „Merhameta“ Švedske Fehim Halilović izrazio je zadovoljstvo što je organizacija tokom 2025. godine bila aktivna i što je, pored donacije narodnim kuhinjama, osigurala pomoć za socijalno ugrožene porodice u Bosni i Hercegovini. Dodao je da se aktivnosti realizuju zahvaljujući Bosancima i Hercegovcima u Švedskoj koji, kako je naveo, redovno pomažu građanima u domovini.