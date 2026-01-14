Donacija i za tuzlansku kuhinju: „Merhamet“ Švedske osigurao 120.000 KM za narodne kuhinje u BiH

Arnela Šiljković - Bojić

„Merhamet“ Švedske obezbijedio je pomoć vrijednu 120.000 KM za 18 narodnih kuhinja u Bosni i Hercegovini koje djeluju pod okriljem Muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet“.

Sredstva su raspoređena narodnim kuhinjama u Banjoj Luci, Bihaću, u sklopu kojeg je i kuhinja u Cazinu, Bosanskoj Dubici, Bosanskom Novom, Brezi, Donjem Vakufu, Goraždu, Jablanici, Jajcu, Kaknju, Maglaju, Sarajevu sa četiri punkta za podjelu obroka, Travniku, Novom Travniku, Tuzli sa 18 punktova u pet opština, Trebinju, Zavidovićima i Zenici.

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Kenan Vrbanjac kazao je da je riječ o značajnoj pomoći iz Švedske, navodeći da „Merhamet“ svakodnevno hrani više od 8.000 socijalno ugroženih građana u 48 kuhinja sa pripadajućim punktovima širom zemlje. Istakao je da su, zbog poskupljenja, troškovi rada narodnih kuhinja porasli, te da je svaka podrška važna kako bi korisnici imali redovne i kvalitetne obroke.

Vrbanjac je podsjetio da je podrška narodnim kuhinjama samo jedan dio aktivnosti „Merhameta“ Švedske, navodeći da ova organizacija donira sredstva za nabavku više hiljada paketa za socijalno ugrožene građane, pomaže ramazanske aktivnosti, stipendira djecu iz siromašnih porodica i obezbjeđuje interventnu pomoć tokom elementarnih nepogoda.

Predsjednik „Merhameta“ Švedske Fehim Halilović izrazio je zadovoljstvo što je organizacija tokom 2025. godine bila aktivna i što je, pored donacije narodnim kuhinjama, osigurala pomoć za socijalno ugrožene porodice u Bosni i Hercegovini. Dodao je da se aktivnosti realizuju zahvaljujući Bosancima i Hercegovcima u Švedskoj koji, kako je naveo, redovno pomažu građanima u domovini.

pročitajte i ovo

Istaknuto

„Merhamet“ otvorio pekaru u Srebrenici za socijalno ugrožene porodice

Istaknuto

„Merhamet“ u 2025. godini dodijelio 520 stipendija učenicima i studenticama iz...

Vijesti

“Merhamet“ za učesnike “Marša mira” obezbijedio tople obroke, osvježavajuće napitke i...

Istaknuto

Iftari na kućni prag: Merhamet donosi ramazansku radost najugroženijima

Istaknuto

U okviru Merhametove zimske akcije podijeljeno 1400 paketa pomoći

Istaknuto

‘Merhamet’ nastavlja akciju prikupljanja pomoći za Gazu

Tuzla i TK

Elektrotehnička škola Tuzla domaćin seminara o energetskoj efikasnosti i fotonaponskim sistemima

Tuzla i TK

Zatraženo produženje pritvora za Mirsada Bakalovića i njegovu pomoćnicu

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Grad Tuzla objavio javni poziv za besplatan javni linijski prevoz

Tuzla i TK

Civilna zaštita Tuzla: Izdato upozorenje za građane

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]