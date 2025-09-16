„Merhamet“ otvorio pekaru u Srebrenici za socijalno ugrožene porodice

Arnela Šiljković - Bojić

Humanitarna organizacija „Merhamet“ danas je otvorila pekaru u Srebrenici, treću po redu u Bosni i Hercegovini. Nakon Tuzle i Goražda, i ovaj objekat ima socijalni karakter, jer će proizvoditi hljeb za građane u stanju socijalne potrebe.

Predsjednik „Merhameta“ Kenan Vrbanjac kazao je da je cilj bio pomoći socijalno ugrožene porodice u ovom području, te naglasio da je otvaranje realizirano u saradnji s dugogodišnjim partnerom, turskom humanitarnom organizacijom IHH, koja je donirala modernu opremu. Ukupna vrijednost ulaganja u pekaru i renoviranje objekta iznosi oko 220.000 KM.

Pekara u Srebrenici povjerena je na upravljanje Regionalnom odboru „Merhameta“ Tuzla, a na otvaranju su prisustvovali i predstavnici IHH-a iz Turske. Osman Atalay, član Upravnog odbora IHH-a, izrazio je zadovoljstvo nastavkom saradnje s „Merhametom“, ocijenivši ga respektabilnim partnerom s kojim planiraju i nove projekte u BiH i na kriznim područjima širom svijeta.

