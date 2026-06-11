Manifestacija „U srcu sjećanja“ danas na Trgu slobode u Tuzli

Studentsko vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u saradnji s Univerzitetom u Tuzli i Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, organizira manifestaciju „U srcu sjećanja“, koja će biti održana u četvrtak, 11. juna, na Trgu slobode u Tuzli s početkom u 10 sati.

Manifestacija se realizira u okviru aktivnosti obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, s ciljem očuvanja kulture sjećanja, njegovanja historijske istine i odavanja počasti žrtvama genocida.

Organizatori ističu da će okupljanje studenata, učenika, nastavnika, predstavnika institucija i građana biti prilika za slanje poruke o važnosti pamćenja, odgovornosti prema prošlosti te očuvanja vrijednosti mira, ljudskog dostojanstva i pravde.

Studenti nastavljaju njegovati kulturu sjećanja

Manifestacija „U srcu sjećanja“ nastavak je inicijative koju su studenti Filozofskog fakulteta uspješno realizirali i prošle godine.

Na ovaj način akademska zajednica nastavlja aktivno doprinositi očuvanju kolektivnog pamćenja i podizanju svijesti o značaju suočavanja s prošlošću, posebno među mladim generacijama.

Organizatori su pozvali građane da svojim prisustvom podrže događaj i zajedno odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici.