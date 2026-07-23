Silver Frame Film Festival 2026 završen je nakon četiri festivalska dana tokom kojih je u Srebrenici i Bratuncu prikazan 41 dokumentarni film, dok su mladi autori kroz edukativne programe producirali devet novih kratkih dokumentaraca.

Trećem izdanju međunarodnog festivala prethodilo je osam dana edukativnih aktivnosti, tokom kojih su učesnici razvijali vlastite filmske projekte. Festival je okupio autore, umjetnike, mlade i publiku iz regije i drugih dijelova svijeta, s ciljem da kroz dokumentarni film podstakne