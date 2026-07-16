Silver Frame Film Festival 2026 danas počinje u Srebrenici i Bratuncu

Silver Frame Film Festival 2026 počinje danas, a tokom naredna četiri dana Srebrenica i Bratunac bit će domaćini filmskog, edukativnog i kulturnog programa koji povezuje ljude, zajednice i različite generacije.

Treće izdanje međunarodnog festivala svečano će biti otvoreno francuskim filmom „Arco“, ostvarenjem koje kroz univerzalnu priču postavlja pitanje može li nada oblikovati budućnost. Film će biti prikazan u saradnji s Francuskim institutom u Bosni i Hercegovini, a ceremoniji otvaranja prisustvovat će direktorica Instituta Loé Lagrange.

Nakon ceremonije publika će imati priliku pogledati i animirani film „Strašila“, autora Berina Tuzlića.

Silver Frame Film Festival 2026 donosi četiri dana programa

Tokom festivala bit će prikazani dugometražni i kratkometražni filmovi, a publiku očekuju i takmičarske selekcije, radionice, masterclass predavanja te razgovori s autorima.

Program će biti realizovan u Domu kulture Srebrenica, Domu kulture Bratunac, Cinema Roomu EMMAUS, Open Air Cinema EMMAUS, kao i na lokacijama uz rijeku Drinu.

Jedan od najznačajnijih ovogodišnjih programa je prvo izdanje Silver Frame Doc Academy, koje okuplja mlade filmske autore iz različitih evropskih zemalja. Učesnici će, uz podršku međunarodnih mentora, razvijati i snimati četiri dokumentarna filma inspirisana ljudima, pričama i svakodnevnim životom Srebrenice i Bratunca.