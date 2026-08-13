Američki kongresmeni reagovali zbog saslušanja zaposlenika Memorijalnog centra Srebrenica

Adin Jusufović
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Američki kongresmeni Wesley Bell i Ann Wagner izrazili su zabrinutost zbog poziva na saslušanje koje je Policijska uprava Zvornik uputila za 26 sadašnjih i bivših zaposlenika Memorijalnog centra Srebrenica.

Bell i Wagner, koji zajednički predsjedavaju dvostranačkim Kongresnim klubom za Bosnu i Hercegovinu u Predstavničkom domu Kongresa SAD-a, naveli su da broj pozvanih osoba, kao i trenutak u kojem su pozivi upućeni, izazivaju ozbiljnu zabrinutost.

Posebno su ukazali na značaj Memorijalnog centra Srebrenica, čiji rad, kako su istaknuli, ima važnu ulogu u očuvanju historijskih činjenica, odavanju počasti žrtvama i zaštiti ljudskih prava.

U zajedničkoj izjavi naveli su da su duboko zabrinuti informacijama prema kojima su sadašnji i bivši zaposlenici Memorijalnog centra pozvani na saslušanje pred institucijama u Republici Srpskoj.

Američki kongresmeni pozvali su nadležne institucije da dosljedno poštuju vladavinu prava, štite nezavisnost institucija Bosne i Hercegovine i osiguraju da Memorijalni centar Srebrenica može nastaviti svoj rad bez pritisaka i zastrašivanja.

Bell i Wagner predstavljaju područje St. Louisa u američkoj saveznoj državi Missouri, u kojem živi brojna zajednica porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Wesley Bell predstavlja prvi kongresni distrikt Missourija, koji obuhvata grad St. Louis i dio istoimenog okruga, a član je više odbora Predstavničkog doma, među kojima su odbori za nadzor, oružane snage i vanjske poslove.

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