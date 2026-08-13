Ponovo apel Vodovoda i gradskih službi: Koristite vodu racionalno!

Zbog dugotrajnog sušnog perioda značajno je smanjena izdašnost svih izvorišta koja snabdijevaju Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode znatno je veća u odnosu na uobičajene vrijednosti.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se nastavak visokih temperatura bez značajnijih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla kontinuirano prati stanje na izvorištima i poduzima potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave, moguće je uvođenje dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode.

Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla pozvali su građane na odgovornu i racionalnu potrošnju vode. Preporučuje se da se voda koristi samo za osnovne životne potrebe, a građani se pozivaju da je ne koriste za punjenje bazena i većih rezervoara, zalijevanje zelenih površina, pranje vozila, ulica, dvorišta, trotoara i drugih vanjskih površina.

Također, potrebno je redovno kontrolisati kućne instalacije i otklanjati kvarove i curenja, te izbjegavati svaku nepotrebnu potrošnju vode koja nije vezana za osnovne životne potrebe i održavanje higijene.

Iz Gradskog štaba civilne zaštite Grada Tuzle saopćeno je da će se nastaviti aktivnosti na dostavi pitke vode cisternama u mjesne zajednice i njihove dijelove koji nemaju izgrađen sistem javnog vodosnabdijevanja. Dostava će se, kao i do sada, realizovati u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica, u skladu s potrebama i zahtjevima građana.

Iz nadležnih službi poručuju da je svaki litar vode važan te da odgovornom potrošnjom građani mogu doprinijeti stabilnosti sistema i očuvanju dovoljnih količina pitke vode za sve.